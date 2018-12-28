УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов "Интера" в адрес Кулибали

УЕФА осудил расистские оскорбления болельщиков "Интера" в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время матча 18-го тура чемпионата Италии между этими командами (1:0). В концовке встречи 27-летний сенегалец получил две желтые карточки за одну минуту и был удален с поля.

- Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов и УЕФА совместно осуждают расистские оскорбления в адрес Кулибали, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации. - Мы считаем, что расистские крики в адрес игрока, которому пришлось покинуть поле после получения второй желтой карточки, неприемлемы и не должны иметь места в футболе

Обе организации поддерживают итальянские футбольные власти в любых дополнительных мерах, которые будут приняты для борьбы с расизмом на стадионах.

Напомним, "Интер" был наказан проведением двух домашних матчей без зрителей.

Все о чемпионате Италии - здесь