Тренер "Сампдории" считает, что Квальяреллу нужно вернуть в сборную Италии спустя восемь лет

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло считает, что нападающий Фабио Квальярелла должен быть возвращен в сборную Италии, несмотря на возраст. 35-летний форвард не играл в сборной с 2010 года, а в нынешнем сезоне за клуб забил дважды и сделал четыре голевые передачи в семи матчах серии А.

– Фабио сильный футболист. И меня не удивит, если его вернут в сборную, – цитирует Sky Italia Джампаоло. – Он прекрасный игрок и большой помощник на поле для тренера. Вызов в сборную был бы большим подарком для него.