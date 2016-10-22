"Торино" увеличил отступные за Белотти до 60 миллионов евро

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти согласился подписать новый контракт с "Торино", утверждает Tuttosport. По информации источника, новое соглашение с 22-летним игроком, интерес к которому проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", рассчитано до 2021 года. Кроме того, зарплата игрока будет увеличена до 800 тысяч евро в год плюс бонусы, а сумма отступных - до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах серии А, а также забил дебютный гол за сборную Италии.