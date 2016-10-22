11:27 | ФУТБОЛ — Италия

"Торино" увеличил отступные за Белотти до 60 миллионов евро

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Нападающий сборной Италии Андреа Белотти согласился подписать новый контракт с "Торино", утверждает Tuttosport. По информации источника, новое соглашение с 22-летним игроком, интерес к которому проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал", рассчитано до 2021 года. Кроме того, зарплата игрока будет увеличена до 800 тысяч евро в год плюс бонусы, а сумма отступных - до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах серии А, а также забил дебютный гол за сборную Италии.

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