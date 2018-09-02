"Торино" – СПАЛ: прямая видеотрансляция – в 21.30

В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 сентября, третья команда серии А СПАЛ на выезде играет с занимающим 15-е место "Торино". Игра состоится в Турине на арене Olimpico Grande Torino и начнется в 21.30 по Москве.

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