"Торино" с Ансальди в составе сыграл вничью с "Кальяри"

"Кальяри" и "Торино" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Италии. Команды обошлись без забитых голов и поделили очки.

Бывший защитник "Зенита" и "Рубина" Кристиан Ансальди вышел на поле в стартовом составе туринской команды. Его заменили в конце второго тайма.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Кальяри" – "Торино" – 0:0

"Кальяри": Краньо, Срна, Ликояннис, Романья, Чеппителли, Чигарини (Брадарич, 85), Дессена, Ионицэ, Жоау Педру (Сау, 79), Барелла, Паволетти (Черри, 62).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Париджини, 74), Нкулу, Джиджи, Иццо, Сориано (Дзадза, 69), Мейте, Базелли (Лукич, 76), Яго Фальке, Белотти.

Предупреждения: Жоау Педру, 64. Чеппителли, 77.

Судья: Паскуа.

26 ноября. Кальяри. Стадион "Саргенда Арена".