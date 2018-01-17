Сын Фабио Каннаваро перешел в "Беневенто"

Сын бывшего капитана сборной Италии Фабио Каннаваро 18-летний Кристиан Каннаваро перешел из "молодежки" "Сассуоло" в команду для игроков до 19 лет дебютанта серии А "Беневенто". Финансовые условия сделки и срок соглашения не разглашаются.

Напомним, Фабио Каннаваро выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год. В разные годы он защищал цвета "Наполи", "Пармы", "Интера", "Ювентуса", "Реала" и "Аль-Ахли". В сборной Италии он играл с 1997 по 2010 год. На чемпионате мира 2006 года, который итальянцы выиграли, Каннаваро был капитаном команды. По итогам года он получил "Золотой мяч" а также был назван лучшим футболистом-2006 по версии ФИФА.