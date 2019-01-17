Сусо: "Мы - "Милан", и мы гордимся этим"

Испанский форвард "Милана" Сусо остается горд своим клубом, несмотря на поражение в Суперкубке Италии от "Ювентуса" со счетом 0:1.

- Зол на то, что меня там не было, - написал игрок в своем Инстаграме. - Зол из-за того, что мы проиграли. Зол, потому что победа в Суперкубке могла быть нашим первым шагом к восхождению. Но мы - "Милан", и мы гордимся этим. Сейчас мы хотим вернуться в Лигу чемпионов больше, чем когда бы то ни было.

В матче за Суперкубок Италии, состоявшемся 16 января в аравийской Джидде, "Ювентус" одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 61-й минуте забил Криштиану Роналду.