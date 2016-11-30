"Специя" по пенальти обыграла "Палермо" и вышла на "Наполи" в Кубке Италии

"Специя" в 4-м раунде Кубка Италии на выезде обыграла "Палермо". Основное и дополнительное время матча завершилось без голов, а в серии пенальти гости были удачливее - 5:4. В следующем раунде "Специя" встретится с "Наполи".

Кубок Италии

4-й раунд

"Палермо" - "Специя" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:5

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Витьелло, Гольданига, Пеццелла (Балог, 90), Гацци, Хильемарк, Куайсон, Буй (Алеесами, 75), Шаллаи, Ло Фасо (Диаманти, 65).

Предупреждения: Ло Фасо, 57. Витьелло, 108. Куайсон, 118.

Удаление: Витьелло (Палермо), 113.

Судья: Аурелиано (Италия).

30 ноября. Палермо. Стадион "Renzo Barbera".