Спаллетти провел тренировку для легенд "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти провел тренировку для легендарных игроков клуба. Экс-футболисты готовятся к матчу против легенд "Челси", который состоится 18 мая.
"Какое приятное чувство! В течение многих лет я тренировался здесь. Сегодня тренируюсь вновь! Спасибо мистер Спаллетти, его сотрудники и команда! Вперед "Интер" всегда!" - написал Хавьер Дзанетти в Твиттере.
Ma che bella sensazione!!! Per anni mi sono allenato qui... oggi allenamento con l’ Inter Forever e la Prima Squadra! Grazie Mister Spalletti, al suo staff e ai ragazzi!! FORZA INTER SEMPRE!!! ⚫🔵⚫🔵@inter #volver #acasa pic.twitter.com/AtmpCDEae3– Javier Zanetti (@javierzanetti) 10 мая 2018 г.