Спаллетти провел тренировку для легенд "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти провел тренировку для легендарных игроков клуба. Экс-футболисты готовятся к матчу против легенд "Челси", который состоится 18 мая.

"Какое приятное чувство! В течение многих лет я тренировался здесь. Сегодня тренируюсь вновь! Спасибо мистер Спаллетти, его сотрудники и команда! Вперед "Интер" всегда!" - написал Хавьер Дзанетти в Твиттере.