СМИ: Видаль хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль хочет вновь стать игроком "Ювентуса", сообщают итальянские СМИ.

По информации Calciomercato.com, чилиец предпринимает меры, чтобы вернуться в свой бывший клуб. Он сообщил своему агенту о желании перейти в "старую синьору". Его контракт с "Баварией" истекает летом 2019 года.

Генеральный директор "Юве" Джузеппе Маротта ранее заявлял, что футболист скучал по "Ювентусу". Вероятно, учитывая подписание Леона Горетцки, "Бавария" может его отпустить.

31-летний футболист провел 22 матча в бундеслиге в прошлом сезоне и забил шесть мячей при двух голевых передачах. За "Юве" он выступал с 2011 по 2015 год и четырежды стал чемпионом Италии.