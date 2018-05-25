СМИ: Талиска сообщил партнерам по "Бешикташу" о переходе в "Рому"

Полузащитник "Бешикташа" Талиска станет игроком "Ромы", сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Fanatik, футболист уже сообщил своим партнерам по команде, что перейдет в "Рому" летом. Также в СМИ приводятся слова игрока.

- Я продолжу свою карьеру в Италии. Я согласовал все условия для перехода в "Рому", - отметил хавбек. - Я провел здесь два великолепных года, но настало время прощаться.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 33 матча в чемпионате Турции и забил 14 мячей при семи голевых передачах.