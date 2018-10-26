СМИ: Стивен Чжан стал новым президентом "Интера"

Китайский миллиардер Стивен Чжан назначен новым президентом "Интера", информирует ESPN. Он сменил индонезийского бизнесмена Эрика Тохира. Официально о смене руководства будет объявлено в пятницу.

27-летний Чжан является сыном владельца Suning Holdings Group. Это компания, которая владеет контрольным пакетом акций клуба.

Стивен Чжан контролировал текущую деятельность клуба на протяжении последних двух лет. Тохир по-прежнему владеет долей в "Интере", но в последнее время все меньше участвовал в жизнедеятельности клуба.

Отмечается, что вице-президент "Интера" Хавьер Санетти и генеральный менеджер Алессандро Антонелло сохранят свои посты.