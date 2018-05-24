00:01 | Футбол — Италия

СМИ: Сарри встретится с руководством "Челси" в четверг

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Маурицио Сарри, покинувший сегодня пост главного тренера "Наполи", завтра прилетит в Лондон для встречи с руководством "Челси", сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным издания, 59-летний тренер обсудит условия возможного контракта.

Напомним, еще одним претендентом на Сарри считается "Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marsadovskiy

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