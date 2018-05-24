СМИ: Сарри встретится с руководством "Челси" в четверг

Маурицио Сарри, покинувший сегодня пост главного тренера "Наполи", завтра прилетит в Лондон для встречи с руководством "Челси", сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным издания, 59-летний тренер обсудит условия возможного контракта.

Напомним, еще одним претендентом на Сарри считается "Зенит".