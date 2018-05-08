СМИ: Руй Патрисиу может продолжить карьеру в "Наполи"

Руководство "Наполи" рассматривает возможность подписания контракта с вратарем "Спортинга" Руем Патрисиу, сообщает A Bola. Неаполитанцы готовы сделать португальского голкипера основным, поскольку летом по истечении срока контракта команду на правах свободного агента покинет Пепе Рейна – испанец продолжит карьеру в "Милане".

Ожидается, что в "Наполи" зарплата Патрисиу составит 4 миллиона евро в год. Эта сумма вдвое больше той, что он получает в португальском клубе.

Действующий контракт 30-летнего голкипера со "Спортингом" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.