СМИ: "Рома" планирует продлить контракт с Эль-Шаарави

"Рома" планирует продлить контракт с нападающим Стефаном Эль-Шаарави до 2022 года, сообщает Football Italia. Действующее соглашение итальянца истекает в 2020 году.

Руководство "Ромы" заинтересовано в продлении контракта нападающего Стефана Эль-Шаарави до 2022 года. Переговоры планируют провести в декабре.

26-летний итальянец в этом сезоне провел за "Рому" во всех турнирах 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. В серии А римский клуб после 10 матчей располагается на 9-ом месте, имея в своем активе 15 очков.

Следующий матч "Рома" проведет против "Фиорентины" на стадионе "Артмемио Франчи" 3 ноября. Игра начнется в 20.00 (мск).