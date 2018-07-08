СМИ: "Наполи" требует от "Челси" 20 миллионов евро за расторжение контракта с Сарри

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не намерен бесплатно отпускать тренера Маурицио Сарри, интерес к которому проявляет "Челси". Бизнесмен требует 20 миллионов евро за расторжение контракта, сообщает Tuttosport.

Специалист ранее был уволен с поста главного тренера "Наполи", эту должность занял Карло Анчелотти. Тем не менее, итальянец все еще на контракте в неаполитанском клубе и не может работать с другой командой.

Из-за этого "Челси" так и не смог нанять его на работу. Клуб ранее отказался платить за него восемь миллионов евро компенсации. Теперь же президент "Наполи" хочет еще больше - 20 миллионов евро.

При этом у лондонского клуба также есть проблемы с нынешним главным тренером Антонио Конте, поскольку он не собирается отказываться от положенных ему в случае досрочного увольнения десяти миллионов евро.