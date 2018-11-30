СМИ: нападающий "Интера" Барбоза может перебраться в чемпионат Англии

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза, который на правах аренды выступает за "Сантоc", может перебраться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail. 22-летним бразильским форвардом интересуются "Эвертон", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Аренда в "Сантосе" истекает в конце года. Габигол не хочет возвращаться в "Интер", и готов перебраться в АПЛ.

– Слышал про интерес со стороны английских клубов, это команды с отличными игроками, – приводит слова Габигола Daily Mail. – Надеюсь, что получится достигнуть соглашения. Это зависит от многих факторов, в основном от "Интера", который сохраняет права на меня. Пока решение не принято, но я вряд ли останусь в Бразилии.

В АПЛ всегда играли сильные нападающие, за которыми приятно следить по телевизору. В Англии практикуют быстрый, динамичный футбол. Это меня очень привлекает.

В 2016 году Барбоза перешел в "Интер" из "Сантоса" за 29,5 миллионов евро. За миланский клуб форвард провел всего 10 матчей и забил один гол. В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл 35 матчей в чемпионате Бразилии и стал автором 18 мячей.