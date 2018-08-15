СМИ: Лаксальт, которого хотел купить "Зенит", завтра подпишет контракт с "Миланом"

Полузащитник "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальт сегодня, 15 июля, прибудет в Милан для оформления перехода в одноименный клуб, сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что завтра, 16 июля, игрок пройдет медосмотр в "россонери" и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок близок к переходу в "Зенит". Однако спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта не смог договориться с президентом "Дженоа" по сумме трансфера, которая выросла с 10 миллионов евро (плюс 2 миллиона в виде бонусов) до 18 миллионов (плюс те же 2 миллиона).

Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.