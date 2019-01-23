СМИ: Икарди близок к продлению контракта с "Интером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди близок к продлению контракта с клубом. Как утверждает Sport Mediaset, переговоры с 25-летним аргентинцем лично ведет владелец "нерадзурри" Чжан Цзиньдун.

Зарплата Икарди составит 7 миллионов евро за сезон, отступные за игрока останутся прежними - 180 миллионов евро для клубов за пределами Италии. Действующее соглашение миланского клуба с форвардом рассчитано до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

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