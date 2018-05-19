СМИ: Хамшик и Мертенс могут покинуть "Наполи"

"Наполи" может расстаться с полузащитником Мареком Хамшиком и нападающим Дрисом Мертенсом, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, у словака есть предложения из Китая. Бельгиец может быть продан за 28 миллионов евро - такая сумма прописана в его контракте, но действует она только для клубов за пределами Италии.

Отметим, что уже перешел в "Милан" голкипер команды Пепе Рейна. Также полузащитником неаполитанцев Жоржиньо интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и Челси".