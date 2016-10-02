Симоне Индзаги: "Победа "Лацио" над "Удинезе" – повод для гордости"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0) подчеркнул, что этот успех является поводом для гордости. Специалист не стал делать громких заявлений о задачах клуба.

– Мы здорово начали эту встречу, – приводит Tmw слова Индзаги. – Сегодня в нашем составе вышло немало футболистов, получающих не так много игрового времени. И я искренне рад за них. "Лацио" провел встречу хорошо, и это повод для гордости. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы радовать болельщиков. Я не хочу делать громких заявлений, мы просто будет продолжать работу.