00:39 | ФУТБОЛ — Италия

Симоне Индзаги: "Победа "Лацио" над "Удинезе" – повод для гордости"

0
0
0

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 7-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0) подчеркнул, что этот успех является поводом для гордости. Специалист не стал делать громких заявлений о задачах клуба.

– Мы здорово начали эту встречу, – приводит Tmw слова Индзаги. – Сегодня в нашем составе вышло немало футболистов, получающих не так много игрового времени. И я искренне рад за них. "Лацио" провел встречу хорошо, и это повод для гордости. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы радовать болельщиков. Я не хочу делать громких заявлений, мы просто будет продолжать работу.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ