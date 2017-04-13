Сильвио Берлускони: "Современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может"

Экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони отметил, что ему тяжело далось решение продать клуб. Сегодня итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Йонгхонг Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Уход из "Милана"... Это эмоционально и больно, – цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. – Тем не менее, современный футбол требует инвестиций, которых одна семья гарантировать не может.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента "россонери" с 1986 года. За это время "красные дьяволы" стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз "Милан" становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.