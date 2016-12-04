"Сассуоло" разгромил "Эмполи", "Сампдория" обыграла "Торино"

"Сассуоло" в матче 15-го тура Серии А разгромил на своем поле "Эмполи" со счетом 3:0. В еще одном поединке "Сампдория" обыграла "Торино". "Пескара" и "Кальяри" разошлись миром - 1:1.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Сассуоло" - "Эмполи" - 3:0 (2:0)

Голы: Пеллегрини, 22 - с пенальти (1:0). Риччи, 36 - с пенальти (2:0). Рагуза, 53 (3:0).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Антей, Миссироли (Сенси, 76), Маньянелли, Пеллегрини (Маццителли, 62), Дефрель (Матри, 80), Рагуза, Риччи.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Чосич, Барба, Сапонара, Кроче, Диуссе (Маури, 46), Крунич, Маккароне (Джилардино, 56), Марилунго (Мчедлидзе, 56).

Предупреждения: Скорупски, 22. Барба, 34. Кроче, 35. Крунич, 43. Рагуза, 44. Маури, 61. Беллуши, 66. Маньянелли, 68. Антей, 69. Маццителли, 81.

Судья: Гавилуччи (Италия).

04 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium – Citta del Tricolore".

"Сампдория" - "Торино" - 2:0 (0:0)

Голы: Баррето, 51 (1:0). Шик, 90+5 (2:0).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Педру Перейра, Шкриньяр, Баррето, Прат (Альварес, 83), Фернандеш (Линетти, 60), Торрейра, Квальярелла, Муриэль (Шик, 90).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Бенасси (Бойе, 70), Базелли (Акуа, 84), Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Макси Лопес, 79), Белотти.

Предупреждения: Россеттини, 22. Баррето, 29. Бенасси, 58. Баррека, 58. Базелли, 72.

Судья: Орсато (Италия).

04 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Пескара" - "Кальяри" - 1:1 (0:1)

Голы: Боррьелло, 24 (0:1). Капрари, 90+2 (1:1).

"Пескара": Биссарри, Бираги, Форнасьер, Дьембер (Жупарич, 90), Дзампано, Пепе, Мемушай (Петтинари, 59), Бругман, Верре (Манай, 69), Бенали, Капрари.

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена, Ди Дженнаро, Исла, Барелла, Боррьелло (Мунари, 82), Фариас (Саламон, 46), Сау (Мелькьорри, 68).

Предупреждения: Чеппителли, 17. Ди Дженнаро, 28. Мемушай, 28. Дессена, 30. Бенали, 39. Боррьелло, 73.

Удаление: Ди Дженнаро (Кальяри), 33.

Судья: Довери (Италия).

04 декабря. Пескара. Стадион "Adriatico".