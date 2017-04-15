"Сассуоло" одержал волевую победу над "Сампдорией"

Матч 32-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" – "Сампдория" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Победный мяч на 56-й минуте забил защитник Франческо Ачерби.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Сассуоло" – "Сампдория" – 2:1 (0:1)

Голы: Шик, 28 (0:1). Рагуза, 49 (1:1). Ачерби, 56 (2:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Аквилани, Миссироли, Пеллегрини (Данкан, 76), Матри (Йеммелло, 73), Рагуза, Политано (Аджапонг, 86).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето (Джуричич, 69), Прат (Линетти, 46), Фернандеш (Альварес, 59), Торрейра, Квальярелла, Шик.

Предупреждения: Берешински, 20. Пеллегрини, 24. Пелузо, 45+2. Линетти, 51. Политано, 58.

Судья: Пайретто.

15 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.