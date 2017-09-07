Самые высокооплачиваемые игроки и тренеры серии A

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи является самым высокооплачиваемым игроком серии A, информирует La Gazzetta dello Sport. Он зарабатывает 8 миллионов евро в год. В контракте итальянца также прописаны бонусы, за счет которых сумма может возрасти до 10 миллионов.
Второе место занимает нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, у которого 7,5 миллиона. Тройку замыкает нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала (7 миллионов).
За ними расположились Дуглас Коста ("Ювентус") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – по 6 миллионов.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым наставником серии A, информирует La Gazzetta dello Sport. Он зарабатывает 7 миллионов евро в год.
Второе место занимает Лучано Спаллетти ("Интер"), у которого годовой оклад составляет 4 миллиона. Тройку замыкает Винченцо Монтелла из "Милана" – 3 миллиона. Четвертым стал Эусебио Ди Франческо ("Рома", 1,5 миллиона).
- Ювентус
- Милан (Футбол)
- Дуглас Коста
- Гонсало Игуаин
- Леонардо Бонуччи
- Пауло Дибала
- Джанлуиджи Доннарумма
EVIL915
Кокорин с Дзюбой по зряплате вполне подходят к этой сборной! Даже можно сказать, стучаться в дверь ногами и руками!
15:33
vasiunchik
С юниором явно перебор по зп
12:39