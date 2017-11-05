"Сампдория" в сухую победила "Дженоа"

"Сампдория" обыграла "Дженоа" со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Италии. Хозяева поля потерпели третье поражение кряду в турнире, "Сампдория" победила во второй раз подряд.

В составе победителей по голу забили Гастон Рамирес и Фабио Квальярелла.

Чемпионат Италии

12-й тур

"Дженоа" – "Сампдория" – 0:2 (0:1)

Голы: Рамирес, 24 (0:1). Квальярелла, 84 (0:2).

"Дженоа": Перин, Рози (Лазович, 54. Пеллегри, 86), Россеттини, Зуканович, Иццо, Ригони (Пандев, 67), Мигел Велозу, Таарабт, Лаксальт, Омеонга, Лападула.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич, Берешински, Феррари, Рамирес (Баррето, 60), Прат (Альварес, 77), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Сапата (Капрари, 87).

Предупреждения: Берешински, 23. Лападула, 27. Феррари, 44. Мигел Велозу, 58. Россеттини, 69. Таарабт, 81.

Судья: Иррати.

4 ноября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.