"Сампдория" одержала самую крупную гостевую победу

"Сампдория" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии разгромила "Фрозиноне"​ (5:0). Для команды из Генуи это самая крупная победа на чужом поле в серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Фрозиноне" – "Сампдория" – 0:5 (0:1)

Голы: Квальярелла, 10 (0:1). Капрари, 47 (0:2). Дефрель, 54 (0:3). Ковнацки, 83 – с пенальти (0:4). Дефрель, 86 (0:5).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Крайнц, Бригенти, Дзампано, Соддимо, Майелло (Халльфредссон, 62), Чибса, Чано (Кэмпбелл, 68), Перица (Чофани, 75).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Баррето, Экдаль (Виейра, 71), Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 65), Капрари (Рамирес, 59), Дефрель.

Предупреждения: Майелло, 17. Дефрель, 22. Бригенти, 34. Соддимо, 63.

Судья: Иррати.

15 сентября. Фрозиноне. Стадион Stadio Benito Stirpe.