"Сампдория" одержала самую крупную гостевую победу

"Сампдория" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Италии разгромила "Фрозиноне" (5:0). Для команды из Генуи это самая крупная победа на чужом поле в серии А.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
"Фрозиноне" – "Сампдория" – 0:5 (0:1)
Голы: Квальярелла, 10 (0:1). Капрари, 47 (0:2). Дефрель, 54 (0:3). Ковнацки, 83 – с пенальти (0:4). Дефрель, 86 (0:5).
"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Крайнц, Бригенти, Дзампано, Соддимо, Майелло (Халльфредссон, 62), Чибса, Чано (Кэмпбелл, 68), Перица (Чофани, 75).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Баррето, Экдаль (Виейра, 71), Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 65), Капрари (Рамирес, 59), Дефрель.
Предупреждения: Майелло, 17. Дефрель, 22. Бригенти, 34. Соддимо, 63.
Судья: Иррати.
15 сентября. Фрозиноне. Стадион Stadio Benito Stirpe.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/