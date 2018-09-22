"Сампдория" – "Интер": видеотрансляция матча

В матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 22 сентября, "Сампдория" принимает "Интер".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Сампдория" – "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

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Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей