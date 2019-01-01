Роналду объяснил, почему не играл за сборную Португалии после ЧМ-2018

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, почему он попросил не вызывать его в сборную Португалии после чемпионата мира-2018. Летом 33-летний форвард перешел из "Реала" в туринский клуб и, по его словам, хотел адаптироваться к новому турниру.

- В 2019 году я снова буду в расположении сборной. У нас была договоренность, что я не буду играть в первой части сезона, - цитирует AS Роналду. - Мне 33 года, я только сменил одну страну на другую, поменял режим тренировок и партнеров по команде.

Роналду сыграл больше всех матчей за сборную Португалии (154) и забил больше всех голов (85).