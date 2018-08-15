Роналду и Бонуччи отметились голами в матче против "молодежки" "Ювентуса"

"Ювентус" продолжает подготовку к матчу 1-го тура чемпионата Италии против "Кьево", который состоится 18 августа. "Старая синьора" в товарищеском матче против своей "молодежки" одержала разгромную победу – 8:0.

Голы на свой счет записали Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Жоау Канселу, Пауло Дибала, Миралем Пьянич, Федерико Бернардески, Марио Манджукич и Блез Матюиди.

Отметим, что в прошлое воскресенье, 12 августа, "Ювентус" также провел матч против своей второй команды (5:0). Один из голов в той встрече также забил Роналду.