"Рома" забила 9 голов клубу серии D, Шик сделал хет-трик

"Рома" разгромила клуб итальянской серии D "Латину" в товарищеском матче - 9:0. Хет-трик оформил Патрик Шик.

Товарищеский матч

"Латина" - "Рома" - 0:9 (0:6)

Голы: Шик, 5 (0:1). Маркано, 11 (0:2). Лу.Пеллегрини, 22 (0:3). Шик, 24 - с пенальти (0:4). Ло.Пеллегрини, 29 (0:5). Шик, 39 (0:6). Манес, 65 - в свои ворота (0:7). Джеко, 76 (0:8). Джеко, 81 (0:9).

"Рома": Миранте (Фусату, 46), Манолас (Сантон, 46), Карсдорп (Жуан Жезус, 46), Лу.Пеллегрини (Бьянда, 46), Маркано (Стротман, 46), Де Росси (Флоренци, 46), Ло.Пеллегрини (Чорич, 46), Пасторе (Кристанте, 46), Перотти (Джеко, 46), Шик (Эль-Шаарави, 46), Дженгиз Юндер (Клюйверт, 46).