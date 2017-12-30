"Рома" сыграла вничью с "Сассуоло", "Беневенто" прервал 18-матчевую серию без побед

В матче 19-го тура чемпионат Италии "Рома" сыграла вничью с "Сассуоло" – 1:1. Счет встречи был открыт на 31– минуте, гол забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. На 78-й минуте хавбек Симоне Миссироли сравнял счет.

"Беневенто" обыграл "Кьево" (1:0), в составе хозяев отличился нападающий Массимо Кода. Таким образом клуб из одноименного города прервал безвыигрышную серию, которая составляла 18 матчей.

В другой игре "Аталанта" уступила "Кальяри" – 1:2. Победный гол в составе красно-синих, которые заканчивали матч в меньшинстве, забил полузащитник Симоне Падоин.

"Болонья" уступила "Удинезе" (1:2), "Сампдория" переиграла СПАЛ (2:0), "Торино" сыграл вничью с "Дженоа" (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Рома" – "Сассуоло" – 1:1 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 31 (1:0). Миссироли, 78 (1:1).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас (Жуан Жезус, 46), Де Росси, Наингголан, Флоренци, Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 81), Джеко, Перотти, Шик (Эль-Шаарави, 49).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Миссироли, Данкан (Маццителли, 73), Маньянелли, Рагуза (Матри, 59), Политано (Кассата, 88), Фальчинелли.

Предупреждения: Джеко, 58. Маньянелли, 90+1. Маццителли, 90+4.

Судья: Орсато (Италия).

30 декабря. Рим. Стадион Olimpico.

"Аталанта" – "Кальяри" – 1:2 (0:2)

Голы: Паволетти, 6 (0:1). Падоин, 23 (0:2). Гомес, 90+2 (1:2).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Манчини (Кристанте, 64), Иличич (Орсолини, 86), де Рон, Спинаццола, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 46).

"Кальяри": Рафаэл, Андреолли (Пизакане, 53), Романья, Чеппителли, Мьянге, Чигарини, Падоин, Ионицэ, Фараго, Фариас (А.Дейола, 86), Паволетти (Сау, 74).

Предупреждения: Чигарини, 21. Андреолли, 45. Мьянге, 58. Чеппителли, 90+3.

Удаление: Мьянге (Кальяри), 90+5.

Судья: Паскуа (Италия).

30 декабря. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.

"Беневенто" – "Кьево" – 1:0 (0:0)

Гол: Кода, 64 (1:0).

"Беневенто": Белец, Коста (Гравиллон, 71), Лучони, Венути, Джимсити, Виола, Мемушай, Кода (Ди Кьяра, 77), Париджини (Д`Алессандро, 40), Ломбарди, Бриньола.

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Томович, Каччаторе, Бирса, Хетемай (Гарритано, 68), Радованович, Депаоли (Пуччарелли, 76), Пеллиссьер, Инглезе (Стемпиньски, 55).

Предупреждения: Радованович, 30. Мемушай, 90+2. Пуччарелли, 90+4.

Судья: Фурно (Италия).

30 декабря. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.

"Болонья" – "Удинезе" – 1:2 (1:1)

Голы: Данилу Ларанжейра, 27 – в свои ворота (1:0). Видмер, 37 (1:1). Лазанья, 48 (1:2).

"Болонья": Миранте, Мбай, Гонсалес, Хеландер, Масина, Верди, Донса (Таидер, 63), Пульгар, Надь (Паласио, 55), Дестро, Ди Франческо (Фаллетти, 73).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Аднан, Видмер, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Фофана, 69), Янкто (Халльфредссон, 82), Барак, Макси Лопес (де Пауль, 46), Лазанья.

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 53. Бехрами, 57. Миранте, 67. Данилу Ларанжейра, 76. Масина, 78.

Судья: Гавиллуччи (Италия).

30 декабря. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Сампдория" – СПАЛ – 2:0 (0:0)

Голы: Квальярелла, 90+2 – с пенальти (1:0). Квальярелла, 90+4 (2:0).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич (Реджини, 46), Сала (Берешински, 70), Феррари, Баррето, Рамирес, Прат, Торрейра, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 83).

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон, Маттьелло, Викари (Иконому, 82), Вивиани, Скьяттарелла, Грасси (Мора, 72), Лаццари, Флоккари, Антенуччи (Палоски, 88).

Предупреждения: Вивиани, 13. Баррето, 15. Рамирес, 39. Сала, 65. Викари, 72. Скьяттарелла, 77. Мора, 84.

Судья: Пайретто (Италия).

30 декабря. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Торино" – "Дженоа" – 0:0

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон, Оби, Вальдифиори (Густафссон, 63), Яго Фальке, Ньянг, Беренгер (Бойе, 76).

"Дженоа": Перин, Рози (Бираски, 56), Сполли, Зуканович, Иццо, Ригони, Мигел Велозу (Лападула, 58), Таарабт (Росси, 69), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев.

Предупреждения: Рози, 38. Вальдифиори, 47. Ригони, 67. Сполли, 90+2.

Судья: Иррати (Италия).

30 декабря. Турин. Стадион Olimpico Grande Torino.

Турнирная таблица – здесь