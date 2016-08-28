"Рома" сыграла вничью с "Карьяри", Стротман забил спустя 934 дня

"Рома" в матче 2-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с "Кальяри" (2:1). Один из голов на свой счет записал полузащитник Кевин Стротман, последний раз забивавший 934 дня назад в ворота "Наполи" в Кубке Италии. В серии А он не забивал 951 день. В других поединках "Сампдория" нанесла поражение "Аталанте" (2:1), а "Дженоа" – "Кротоне" (3:1).

Чемпионат Италии

Серия А

2 -й тур

"Кальяри" - "Рома" - 2:2 (0:1)

Голы: Перотти, 6 - с пенальти (0:1). Стротман, 46 (0:2). Боррьелло, 56 (1:2). Сау, 88 (2:2).

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Саламон, Мурру, Ди Дженнаро, Исла, Падоин (Джаннетти, 71), Ионицэ, Барелла (Дейола, 80), Боррьелло, Сау.

"Рома": Щенсны, Фермален, Манолас, Бруну Перес, Де Росси, Стротман (Паредес, 79), Наингголан, Флоренци, Эль-Шаарави (Джеко, 46), Перотти (Фасио, 64), Салах.

Предупреждения: Исла, 21. Мурру, 23. Саламон, 39. Флоренци, 45.

Судья: Маццолени.

"Сампдория" - "Аталанта" - 2:1 (2:1)

Голы: Кессиэ, 27 (0:1). Квальярелла, 35 - с пенальти (1:1). Баррето, 45 (2:1).

"Сампдория" : Вивиано, Сильвестре, Реджини, Павлович, Сала, Баррето (Фернандеш, 85), Альварес (Прат, 61), Линетти, Торрейра, Квальярелла (Будимир, 74), Муриэль.

"Аталанта" : Спортьелло, Мазиелло, Зуканович, Кармона, Гомес, Д`Алессандро, Раймонди, Куртич (Петанья, 77), Спинаццола (Конти, 59), Кессиэ, Палоски (Конко, 46).

Предупреждения: Кармона, 21. Раймонди, 34. Кессиэ, 40. Куртич, 61. Гомес, 85. Павлович, 90+1.

Удаление: Кармона (Аталанта), 42.