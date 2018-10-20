"Рома" перед матчем с ЦСКА проиграла СПАЛу

"Рома" проиграла СПАЛу в матче 9-го тура чемпионата Италии (0:2). Голами в составе гостей отметились нападающий Андреа Петанья и защитник Кевин Бонифаци.

Отметим, что 23 октября римлянам предстоит встреча с ЦСКА в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Рома" - "СПАЛ" - 0:2 (0:1)

Голы: Петанья, 38 - с пенальти (0:1). Бонифаци, 56 (0:2).

"Рома": Ольсен, Фасио, Маркано, Флоренци, Лу.Пеллегрини (Пасторе, 78), Н`Зонзи, Кристанте (Клюйверт, 59), Ло.Пеллегрини, Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Чорич, 71).

"СПАЛ": Милинкович-Савич, Ционек, Викари, Бонифаци, Миссироли, Валоти (Гомис, 77), Вальдифиори (Фарес, 70), Коста, Лаццари, Палоски (Эвертон Луиз, 66), Петанья.

Предупреждения: Миссироли, 30. Лу.Пеллегрини, 37. Дженгиз Юндер, 62. Палоски, 64. Эвертон Луиз, 69. Милинкович-Савич, 75. Фасио, 82.

Удаление: Милинкович-Савич, 75.

Судья: Пайретто.

20 октября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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