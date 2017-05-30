"Рома" объявила об уходе Спаллетти

"Рома" на своем официальном сайте объявила об уходе главного тренера Лучано Спаллетти. Римляне находятся в процессе поиска нового наставника.

– Мы благодарим Спаллетти за его тяжелую работу и значительный вклад, который он сделал в развитие клуба после возвращения, – отметил президент "Ромы" Джеймс Паллотта. – Мы желаем Спаллетти всего наилучшего в будущем. Наш клуб постоянно ищет пути роста, и это продолжится при новом тренере, который должен разделять нашу философию и ценности.

Под руководством Спаллетти "Рома" в нынешнем сезоне финишировала второй в серии А. Он присоединился к римлянам в январе 2016 года. Ранее тренер возглавлял "Рому" также с 2005 по 2009 год.