Роберто Манчини: "У Роналду в Италии нет столько места, как в Испании"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил, почему новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не может забить за свою новую команду. По его мнению, португалец проходит адаптацию к серии А.

– Бывают моменты, когда просто что-то не идет, – цитирует Rai Манчини. – Мне не кажется, что у Роналду будут проблемы с результативность. Он просто переживает трудный момент, что нормально для нападающего. В Италии всегда команды защищаются с линии полузащиты. И у Роналду нет столько места, как было в Испании. Там другой тип футбола.