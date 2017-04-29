Райола предложил Доннарумму "Интеру"?

Мино Райола, агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, обратился к руководству "Интера" с предложением приобрести голкипера, утверждает Corriere Dello Sport. Руководство "нерадзурри" выразило заинтересованность в сделке и связалось с представителями "Милана", но получили отказ, поскольку "россонери" намерены либо сохранить 18-летнего игрока, либо продать его в зарубежный клуб.

"Милан" и Доннарумма продолжительное время ведут переговоры о новом контракте, но никак не могут договориться о зарплате футболиста. При этом в услугах молодого игрока заинтересованы топ-клубы Европы, готовые удовлетворить денежные аппетиты Райолы и Доннаруммы.