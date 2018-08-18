Рагнар Клаван: "Срна советовал мне перейти в "Кальяри", Салах и Алиссон хорошо отзывались о серии А"

Новичок "Кальяри" защитник Рагнар Клаван рассказал, почему он перешел в итальянский клуб. Ранее он выступал за "Ливерпуль".

- У меня были предложения от нескольких команд, в том числе из других стран. Но "Кальяри" очень хотел приобрести меня, - цитирует эстонца Sky Sport Italia. - Дарио Срна советовал мне перейти сюда. Я с ним общался через Деяна Ловрена. Другие партнеры по "Ливерпулю" - Мохамед Салах, Алиссон, Лукас Лейва также хорошо отзывались о серии А.

Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на год.