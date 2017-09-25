Президент "Ювентуса" отстранен от футбольной деятельности за махинации с продажей билетов

По информации Football Italia, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли был отстранен от футбольной деятельности на один год. Руководитель наказан за махинации с продажей билетов, а клуб оштрафован на 300 тысяч евро.

Отмечается, что прокуратура Итальянской федерации футбола просила отстранить его на 2,5 года, так как подозревала руководителя в распространении билетом среди преступных фанатских группировок.

Также сторона обвинения требовала наказать "Ювентус" двумя матчами без зрителей. Напомним, что туринцы одержали шесть побед во всех шести игр этого сезона Серии А.