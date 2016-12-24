Президент серии А предложил проводить матчи чемпионата за пределами Италии

Президент серии А Маурицио Беретта отметил, что ему не нравится рождественская пауза, которая есть в чемпионате Италии. Команды провели 18-й тур 22 декабря, а вернутся к игре 7 января. По словам главы организации, матчи в это время можно проводить в других странах.

- Мы не должны запирать итальянский футбол в наших внутренних границах, - приводит Corriere della Sera слова Беретты. - По примеру премьер-лиги мы должны сделать лигу более интересной для всего мира. Нужно убрать рождественскую паузу и экспортировать матчи чемпионата в другие страны во время нее.