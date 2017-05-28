Президент "Сассуоло" подтвердил уход Ди Франческо в "Рому"

Президент "Сассуоло" Джорджио Сквинзи подтвердил, что Эусебио Ди Франческо покинет клуб и продолжит карьеру в "Роме". В течение последних недель СМИ несколько раз писали, что 47-летний специалист станет преемником Лучано Спаллетти.

- Я не ожидал такого, думал, что контракт в наше время все же что-то значит, и что пункта выкупа в размере 3 миллионов евро был просто страховкой, - цитирует Gazzetta dello Sport Сквинзи. - Не могу удержать тренера силой, если он хочет уйти. У Ди Франческо еще два года по его контракту, и есть сумма для его расторжения. Нам нужно будет обсудить это с "Ромой".