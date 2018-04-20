Президент "Милана": "Санкции УЕФА неизбежны, но надеемся, они не будут слишком суровыми"

Президент "Милана" Марко Фассоне рассказал, что клуб ожидают санкции УЕФА из-за допущенных клубом нарушений правил финансового фейр-плей и долга в размере 300 миллионов евро. По словам Фассоне, миланцы плотно работают с комитетом УЕФА для урегулирования ситуации.

– Мы дали комитету УЕФА информацию о том, как прошел этот сезон с экономической и финансовой точки зрения. Также мы представили план на следующие несколько лет. Теперь ждем их ответа, – цитирует Football-Italia Фассоне. – У "Милана" недюжинный кредит с очень жестким дедлайном, поэтому мы посчитали целесообразными представить в УЕФА письменное заявление кредитора, которое гарантирует нам поддержку. Санкции? Они неизбежны, но надеюсь, будут не слишком суровыми. Я надеюсь, УЕФА примет во внимание тот факт, что у нас новый клуб и мы делаем все возможное.