Помощник тренера "Бирмингема": "Роналду не забьет 40 голов"

Ассистент главного тренера "Бирмингема" Пьерлуиджи Казираги заявил, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сможет забить 40 голов в чемпионате Италии. По его мнению, серия А сильно отличается от ла лиги.

- Итальянский футбол отличается от испанского, - приводит Football Italia слова Казираги. - Роналду там, чтоб побеждать, но я не думаю, что ему удастся забить 40 голов здесь.

33-летний нападающий перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" в июле, сумма его трансфера составила 112 миллионов евро.

Начиная с 2009 года, Роналду забивал не меньше 40 голов за сезон.