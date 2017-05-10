Политик из Пескары зовет Тотти играть за "Пескару"

Политик из Пескары Антонио Рацци призвал капитана "Ромы" Франческо Тотти в следующем сезоне играть за "Пескару". Ранее появилась информация, что 40-летний итальянец завершит карьеру игрока и станет спортивным директором римского клуба. В следующем сезоне "Пескара" будет играть во втором по силе дивизионе страны.

– Тотти никогда не должен уходить на пенсию, я фанат "Ювентуса", но Тотти... Он является знаменосцем Рима, он известен во всем мире, – цитирует Football Italia Рацци. – Было бы хорошо, если бы он продолжил играть в "Пескаре" с Зденеком Земаном у руля команды. Он вполне мог бы быть даже играющим тренером. Я мог бы попытаться убедить его присоединиться к "Пескаре". В "Роме" ему предлагают работу, но он мог бы поиграть еще 2 года. Призываю руководство "Пескары" попытаться привести его в Абруццо. Его зарплата не будет проблемой, потому что она окупит себя рекламой, а Тотти станет звездой для Пескары.