Пентек прибыл на медобследование в "Милан"

Польский форвард "Дженоа" Кшиштоф Пентек приехал в Милан для того, чтобы пройти медицинское обследование в одноименном клубе, сообщает журналист Пьетро Бальцано Прота в своем твиттере.

Процедура проходит в миланской клинике "Ла Мадоннина". Ожидается, что в ближайшее время Пентек подпишет контракт с красно-черными, который будет действовать до лета 2023 года. Это должно произойти до субботнего матча "Милана" с "Наполи".

Клуб заплатит 35 миллионов евро за 23-летнего футболиста, который в текущем сезоне забил 19 мячей и отдал один голевой пас в 21 матче за "Дженоа".