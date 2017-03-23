23:58 23 марта | ФУТБОЛ — Италия

Павел Недвед: "Знаю игроков, способных усилить "Ювентус", но не назову их, иначе они подорожают"

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Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что знает игроков, которые могут усилить туринский клуб, но называть их он отказался. Также он отметил молодых чешских игроков, которые могут вырасти.

Ладислав Крейчий, Патрик Шик и Якуб Янтко - сильные игроки, и у них большая карьера впереди, – цитирует Football Italia Недведа. – Итальянская лига сложна. Как только вы научитесь играть в Италии, вы сможете играть в любой точке мира. Кого бы я посоветовал "Ювентусу "купить? У меня есть имена, но я не скажу вам, иначе они станут дороже.

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Материалы REN-TV

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