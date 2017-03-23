Павел Недвед: "Знаю игроков, способных усилить "Ювентус", но не назову их, иначе они подорожают"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что знает игроков, которые могут усилить туринский клуб, но называть их он отказался. Также он отметил молодых чешских игроков, которые могут вырасти.

– Ладислав Крейчий, Патрик Шик и Якуб Янтко - сильные игроки, и у них большая карьера впереди, – цитирует Football Italia Недведа. – Итальянская лига сложна. Как только вы научитесь играть в Италии, вы сможете играть в любой точке мира. Кого бы я посоветовал "Ювентусу "купить? У меня есть имена, но я не скажу вам, иначе они станут дороже.