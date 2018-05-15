Павел Недвед: "Ювентус" - легенды, почти не люди, даже животные"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед выразил восхищение своим клубом. В воскресенье туринцы обеспечил себе седьмую подряд победу в чемпионате Италии.

– Аллегри и игроки были звездами этого седьмого скудетто, – цитирует Tutti Convocati Недведа. -В этом сезоне было очень сложно, потому что нашей целью главным образом была Лига чемпионов. Тем не менее, мы работали каждый день, чтобы достичь этих результатов. "Ювентус" – легенды, почти не люди, даже животные. Эти игроки сделали что-то фантастическое.