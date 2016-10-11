Патрис Эвра: "Гиггз, Мальдини и Дзанетти - мои идеалы"

Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра считает, что становится только лучше с возрастом. Также 35-летний француз отметил, что его идеалами являются Паоло Мальдини, Райан Гиггз и Хавьер Дзанетти, которые играли до 40 лет.

– Начинаю сравнивать себя с бутылкой вина, – цитирует пресс-служба УЕФА Эвра. – Чем старше я становлюсь, тем лучше вкус. Но я лишь упорно работаю, поэтому у меня и нет никакого секрета. Даже в отпуске я тренируюсь. Всегда хочу тренироваться, пока мои ноги могут делать это.

Когда увижу, что мой уровень начинает падать, просто уйду в отставку. Я честен с самим собой. Но в данный момент я с удовольствием выхожу на поле. Играю каждый матч, как если бы он был последним. Моими идеалами являются Паоло Мальдини, Райан Гиггз и Хавьер Дзанетти, которые играли до 40 лет.

Иногда люди забывают, насколько важен опыт. Например, такой игрок, как Андреа Пирло, когда ему было 20 лет, не читал так игру, как он делает это сейчас. Опыт имеет решающее значение, когда вы проводите много игр. Я думаю, что пример Мальдини является совершенным.