"Парма" - "Ювентус": видеотрансляция матча - в 21.30

В первом матче 3-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 1 сентября, встречаются "Парма" и "Ювентус". Игра нового уик-энда серии А начнется в 21.30 по московскому времени.

"Ювентус" выиграл два стартовых матча - у "Кьево" (3:2) и у "Лацио" (2:0). С шестью очками команда лидирует в чемпионате. "Парма" сыграла вничью с "Удинезе" (2:2) и уступила СПАЛ (0:1). С одним очком они идут на 13-м месте

Букмекерская контора Winline считает явным фаворитом "Ювентус". Коэффициент на победу "Юве" - 1.23, на победу "Пармы" - 13.0, на ничью - 6.18.

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"Парма" - "Ювентус": чемпионат Италии по футболу, серия А, 3-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 21.30 (мск)

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