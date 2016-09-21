23:45 21 сентября | ФУТБОЛ — Италия

"Палермо" в гостях победил "Аталанту"

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"Палермо" в матче 5-го тура чемпионата Италии в гостях победил "Аталанту" со счетом 1:0.

Чемпионат Италии

Серия A

5-й тур

"Аталанта" - "Палермо" - 0:1 (0:0)

Гол: Несторовски, 89 (0:1).

"Аталанта": Бериша, Драме, Конко, Мазиелло, Толой, Гомес, Д`Алессандро (Куртич, 65), Спинаццола, Фройлер (Грасси, 56), Кессиэ, Пинилья (Палоски, 76).

"Палермо": Посавец, Рисполи, Анджелкович, Ционек, Алеесами, Гольданига, Хильемарк (Гацци, 67), Чочев, Бруну Энрике (Яяло, 59), Диаманти (Балог, 85), Несторовски.

Предупреждения: Диаманти, 70. Кессиэ, 70. Толой, 79. Ционек, 87. Мазиелло, 90+3.

Судья: Герсини.

21 сентября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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